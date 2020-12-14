RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12660126611266212663
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:08

  fler написав:
  Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.

Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"

За таких обставин тобі як інвестору немає різниці, куди виходять вікна. Хоча я як покупець ніколи в житті б не придбала хату з вікнами "в нікуди" або "до сусіда". Я готова доплачувати за вид чимало.

Скіко ви доплатите за краєвид на українські Сочі та Новороссійськ з вікна миколаївського пентхауса?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12660126611266212663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17404198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6838442
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15341)
30.12.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.