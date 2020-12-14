fler написав:Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.
Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"
За таких обставин тобі як інвестору немає різниці, куди виходять вікна. Хоча я як покупець ніколи в житті б не придбала хату з вікнами "в нікуди" або "до сусіда". Я готова доплачувати за вид чимало.
Скіко ви доплатите за краєвид на українські Сочі та Новороссійськ з вікна миколаївського пентхауса?