  #<1 ... 12659126601266112662
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 09:56

  fler написав:
  Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.

Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"

За таких обставин тобі як інвестору немає різниці, куди виходять вікна. Хоча я як покупець ніколи в житті б не придбала хату з вікнами "в нікуди" або "до сусіда". Я готова доплачувати за вид чимало.

Мені важлива ваша думка. Дякую
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5873
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 09:57

  anduzenko написав:
  rjkz написав:
  anduzenko написав:
Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?


Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.

Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).

не понимаю но понял :mrgreen: ,а потом арендаторы гаварят пачему так дорага ? сходи в Эпицентр а потом спроси плиточника по чём м.кв. и запил под 45? снимай в хруще или тебя насилуют?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так хрущи без тараканов и запаха дохлой бабушки и её кота уже разобраны с момента вражеского контрнаступу.
Если они конечно не на пл.Дзержинского или Западном
Ну ещё Шинная жпА мира с регулярным ТЦК под подьездом
Так окна с прелести на горизонт в 10км куда выходят - на восход, на закат, на Карлаганку с Вавилоном или на виллу Боруха Ф.?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5578
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 14:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Де найбільше зросли ціни на квартири в 2025 році: первинний та вторинний ринок
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:10

  rjkz написав:Почему так произошло?
Потому что раньше была низкая инфляция и работая на одном месте, когда работодатель добавляет по 0,5-1 доллару в год часовой зп, было нормально.
Но времена изменились и сейчас за когда-то "шикарные" 20 долларов в час никто уже не хочет работать только если это не стартовая позиция, когда соискатель хочет куда-то попасть на любую зарплату или в какую-то компанию.
Вот и получается, что фактически приемлемый уровень оплаты за время с доковидных времен по сейчас вырос практически в 2 раза.
Инфляция в еврозоне может и не такая как в США была за это время, но все-же тоже выше чем обычно.

Рост с начала 2025 года рост цены

• Золото – 70.6%,

• Серебро – 168.7%,

• Платина – 165%,

• Палладий – 111.2%,

Киевская недвижимость в 2025 году сделала рост аж на 5-10%
т.е. с учетом реальной инфляции подешевела

Какието телки в ютубе бьются в истерике, что полностью укомплектованная квартира с современным, новым капремонтом в центре Киева стоит аж 370 долларов в месяц и требует дешевле...
В Украине время как бы встало (законсервировалось).
UA
 
Повідомлень: 10017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:22

  Vadim_ написав:не понимаю но понял :mrgreen: ,а потом арендаторы гаварят пачему так дорага ? сходи в Эпицентр а потом спроси плиточника по чём м.кв. и запил под 45? снимай в хруще или тебя насилуют?

Поколение младше 30 скажет это вы все врете.
Сантехника и плитка это быстро и легко, он в инстаграме ролики видел...
Интересно ролики по электрике есть?
Ну чтоб вебало того кто захочет повторить.
UA
 
Повідомлень: 10017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:28

  Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.

Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"

Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?
UA
 
Повідомлень: 10017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:38

  UA написав:
  Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.

Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"

Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?


Выгоднее.

Я в убытке уже тогда, когда выхожу на улицу.

Как в анекдоте
Продам двух окуней (35гр. и 53гр.) по себестоимости.

Затрачено:
- бензин – 600 грн;
- 3 оборванных балансира – 340грн;
- пробитое колесо,шиномонтаж – 600 грн;
- мойка машины после рыбалки – 300 грн;
- штраф за превышение скорости – 300 грн;
- жене на женские нужды (шоб не гундела) – 1000грн.

Итого: 3140 грн. (ну, за 3000 отдам, хоть и себе в убыток...)

1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5873
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
