Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:28
Бетон написав:
Зачем об этом трындеть здесь? Плодить конкурентов
Конкурентів в тебе маже немає.
Ти багато знаешь кваліфікованих та працездатних сантехніків, електриків, плиточників... віком до 30 років?
Тільки інстаграмні.
Дедушек похіщають на війну, а зміни немає.
Додано: Сер 31 гру, 2025 16:58
У 2026 дешевше буде?
Додано: Сер 31 гру, 2025 17:55
[quote="5919768:rjkz"
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт
или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд
, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита
, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд
не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам.
Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.[/quote]
Коля, Вы на Блюзмобиле были?
П.С. я по фене не ботаю , если пишете па русски так пишите все слова, я панимаю шо вы уже почти "американец"...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 31 гру, 2025 18:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 31 гру, 2025 19:07
Vadim_ написав: rjkz написав:
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт
или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд
, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита
, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд
не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам.
Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
Коля, Вы на Блюзмобиле были?
П.С. я по фене не ботаю , если пишете па русски так пишите все слова, я панимаю шо вы уже почти "американец"...
"за долгие годы службы в СС Штирлиц настолько освоил язык и культуру, что даже внутренний монолог вел на немецком, что было жизненно важно для сохранения легенды."(С)
Додано: Чет 01 січ, 2026 04:34
anduzenko написав: rjkz написав: anduzenko написав:
Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).
Я извиняюсь, а вы сами по рыночным ценам арендуете, или тоже за социалочкой гоняетесь?
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?
Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.
Но это не про социализм.
Это про превыщение спроса над предложением.
Рынок лендлорда.
Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.
Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.
Например, для того, чтобы был стимул сносить старое и строить новое. Это так, предположение. Пальцем в небо.
Додано: Чет 01 січ, 2026 04:37
Бетон написав: rjkz написав: UA написав:
Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?
Так ему ужке миллион раз на пальцах поясняли, что нет смысла покупать,делать ремонт, продавать, а потом покупать по той цене что продал, но уже без ремонта.
У него какая-то своя угла (не угол, угол - это понятно) зрения.
Всё у меня получается.
Зачем об этом трындеть здесь? Плодить конкурентов
Не обижайтесь.
Я уже когда-то задал Вам этот вопрос, но ответ был мне не понятен с математической/финансовой точки зрения, но я не стал дальше допытываться.
Но в голове вопрос остался. Вы-же сами приводили цифры. И мне эта бизнес-модель была не понятна.
Додано: Чет 01 січ, 2026 04:42
Vadim_ написав:
[quote="5919768:rjkz"
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт
или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд
, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита
, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд
не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам.
Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
Коля, Вы на Блюзмобиле
были?
П.С. я по фене не ботаю , если пишете па русски так пишите все слова, я панимаю шо вы уже почти "американец"...
[/quote]
Я даже словей таких не знаю.
Что есть такое Блюзмобиль?
ЗЫ: Я не американец и не "американец".
Я где-то "уже не тут", но "исчо и не там".
И в этом где-то моя уязвимость, а где-то моя сила.
