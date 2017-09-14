RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 02:36

  prodigy написав:
  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )


Дякую, друже!

нас не зламати :lol:
вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі
сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
герой! Головне не бздіти в каністру коли тратата наші кулемети! )
Цим і переможемо!
Вітаю всіх з днем народження батька нашого!
