|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 січ, 2026 19:13
ihorkyiv написав: rjkz написав:
Ржу.
Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.
Не в курсе?
Знакомые месяцами гонялись за подходящими вариантами.
2000-й рік. Здавав 1-кім. хрущика зі старим ремонтом біля метро Лук"янівська за 100 доларів. Черга стояла на два поверхи. Кастинг, фейсконтроль, місце роботи, рівень зарплати...ви вільні, наступний. Почувався господарем Всесвіту. Таж квартира після ремонту 2004 року з новими меблями: за 400 доларів моментально винайняли, 2005 рік для тих же клієнтів - 500 доларів, у липні 2006-го запропонував їм подовжити договір за 620 доларів, відмовилися, до вересня шукали іншу і ледь знайшли напівпорожню біля площі Шевченка за 500. Я здав за 700 дол., а у серпні 2008-го - за 1050 доларів для студента Інституту міжнародних відносин. Того ж місяця 1-кім. квартиру на Осокорках з ремонтом 2000-го року після будівельників протягом доби - за 750 дол. Золоті часи, які, здавалося, будуть вічними. ) Наразі три квартири в оренді - слізно назвати загальний дохід.[/quote]
в 2008 чешка трёшка на окраине , ремонт 2000 за день сдал за 500 , сейчас новострой в иной локации и ремонтом за хуливар бабла за теже 500, "бизнесс"
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:17
Шото дёшево за Грани 21кгрн
Судя по количеству авто под Дафи 29 декабря там и тридцатка ниочём
А на каком Тополе у вас чешка за 500уе улетала в 2008м?
Кум тогда как раз под МакДаком снял 1К в самом начале года за 250, в ноябре при курсе 6,5 всех и всё проклял, застрелился у январе, и в марте слинял на Калиновую(образцова( за сотню(900грн) в тот же метраж с нишей и с таким же "перестроечным" гуаноремонтом.
К работе на ДнепроСтали ехать было километров на ...надцать ближе.
Экономия!(Субару безтурбы жрало как не в себе)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:35
барабашов написав:
Шото дёшево за Грани 21кгрнСудя по количеству авто под Дафи
29 декабря там и тридцатка ниочём
А на каком Тополе у вас чешка за 500уе улетала в 2008м?
Кум тогда как раз под МакДаком снял 1К в самом начале года за 250, в ноябре при курсе 6,5 всех и всё проклял, застрелился у январе, и в марте слинял на Калиновую(образцова( за сотню(900грн) в тот же метраж с нишей и с таким же "перестроечным" гуаноремонтом.
К работе на ДнепроСтали ехать было километров на ...надцать ближе.
Экономия!(Субару безтурбы жрало как не в себе
)
судя по кол-ву кайенов с маканами и прочими РР под киевскими хрущами там ценники стартуют с 1куо)))
от легаси начала 2000х с 2.5 на ручке 13/100 город
SQ8 до 25ти средний в спорте по городу)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14250
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:16
барабашов написав:
Шото дёшево за Грани 21кгрн
Судя по количеству авто под Дафи 29 декабря там и тридцатка ниочём
А на каком Тополе
у вас чешка за 500уе улетала в 2008м?
Кум тогда как раз под МакДаком снял 1К в самом начале года за 250, в ноябре при курсе 6,5 всех и всё проклял, застрелился у январе, и в марте слинял на Калиновую(образцова( за сотню(900грн) в тот же метраж с нишей и с таким же "перестроечным" гуаноремонтом.
К работе на ДнепроСтали ехать было километров на ...надцать ближе.
Экономия!(Субару безтурбы жрало как не в себе)
а какая разница?
,в самой опе Тополя,без подробностей. тож было когда па 5,05 и в квартире не воняло сигаретами ,котами с собаками .
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 01 січ, 2026 21:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:16
rjkz написав:
то можно получить суперпуперэлитный ЖК на берегу океана в одной из самых безопаснейших локаций НЙ.
Ну у вас там выбрали мера-коммуниста. Теперь он на этом месте сталинскую высотку построит
Шутка.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:18
foxluck написав: rjkz написав:
то можно получить суперпуперэлитный ЖК на берегу океана в одной из самых безопаснейших локаций НЙ.
Ну у вас там выбрали мера-коммуниста. Теперь он на этом месте сталинскую высотку построит
Шутка.
лучше всего жить далеко от людей
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:21
Vadim_ написав: foxluck написав: rjkz написав:
то можно получить суперпуперэлитный ЖК на берегу океана в одной из самых безопаснейших локаций НЙ.
Ну у вас там выбрали мера-коммуниста. Теперь он на этом месте сталинскую высотку построит
Шутка.
лучше всего жить далеко от людей
І ніколи не хворіти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37175
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:16
Faceless написав:
лучше всего жить далеко от людей
І ніколи не хворіти
а так бівает?
не есть , не пить , не курить, спортом не заниматься , с женщинами то же опасно , в поле не ходить ,там змеи милее жены
,мороженое не кушать , на форум не заходить
.......... , а зачем тогда жить?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:54
Vadim_ написав: Faceless написав:
лучше всего жить далеко от людей
І ніколи не хворіти
а так бівает?
не есть , не пить , не курить, спортом не заниматься , с женщинами то же опасно , в поле не ходить ,там змеи милее жены
,мороженое не кушать , на форум не заходить
.......... , а зачем тогда жить?
Так тоді "подалі від людей" не дуже приємно виходить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37175
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17409704
|
|
|1380
|6842026
|
|
|3
|86320
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|