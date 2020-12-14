Если честно, то вообще про руководство сейчас совсем не смешно.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:39
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:46
Часи були золоті, так, особливо для тих хто купував квартири в ті часи.
Квартири виходили на вогу золота
Знайомий купив в кредит квартиру в березні 2008 однокімнатний вбитий панельний хрущ на Дорогожичах за 74. З рієлториськими і нішими комісіями вийшло під 80.
Взяв 100 відсотків в кредит в швейцарських франках.
Потім франк виріс до долара.
Бетон вийшов золотий
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:53
А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10
