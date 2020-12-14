Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Часи були золоті, так, особливо для тих хто купував квартири в ті часи. Квартири виходили на вогу золота Знайомий купив в кредит квартиру в березні 2008 однокімнатний вбитий панельний хрущ на Дорогожичах за 74. З рієлториськими і нішими комісіями вийшло під 80. Взяв 100 відсотків в кредит в швейцарських франках. Потім франк виріс до долара. Бетон вийшов золотий
А разве так давали - без первоначального взноса? Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах) Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички. И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса? Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах) Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички. И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
в 21 году можно было купить мерс официал с 10% взноса под 7% в грн
барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса? Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах) Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички. И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
Відавали с 0 первоначального взноса своим сотрудникам. Уже не помню всех нюансов, помню что оценивали хату спецально дороже чем она біла куплена. Біл словлен нехилій джек пот.
барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса? Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах) Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички. И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
Відавали с 0 первоначального взноса своим сотрудникам. Уже не помню всех нюансов, помню что оценивали хату спецально дороже чем она біла куплена. Біл словлен нехилій джек пот.
барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса? Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах) Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички. И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
в 21 году можно было купить мерс официал с 10% взноса под 7% в грн
Это киевский оф.дилер так наверно давил свою долю на рынке где правят битки и японцы. Никто Гелик на таких условиях у нас на продавал. Потому что он очень мелкосерийный и на него и с налом полно покупателей. А S-класс(с его десятикратным падением цены на рынке за 10 лет даже в отличном состоянии "муха несрала) )или американские кроссоверы МЛЕ и ЖЛЕ продавать то надо, их и под 0% этот дилер мог сливать абы годовалые битки с рынка вытеснить. Сейчас говорят Лексусы новые тойотовские дилеры так раздают потому что в отличии от самой Тойоты Лексусов тьма на копарте(я за ЛХ пишу и седаны)