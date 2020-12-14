RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12665126661266712668
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25

  Investor_K написав:
  flyman написав:Оналітег всія Україна вангує мінімум х2

А він вже купив?
Звідки відосіки викладає?


Да ріст на носі, треба брати на всю каклєту :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3147 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5616
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:09

  барабашов написав:Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?

А почему не Харьков?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11259
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 02:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Велика вероятность купить руины в перспективе
Такого как в Севе и Ялте, что было 2-2,5куе/метр, а стало 5куе/метр и больше(при низком долларе 50 в 15году) второй раз не будет
Поэтому сами решайте где скупать и по каким ценам.
Хотя по300 новострой в Харькове можно думаю
Тем более с ремонтом, хоть каким то.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 08 січ, 2026 13:25, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5616
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:48

  барабашов написав:Велика вероятность купить руины в перспективе
Такого как в Севе и Ялте, что было 2-2,5куе/метр, а стало 5куе/метр и больше(при низком долларе 50 в 15году) второй раз не будет
Поэтому сами решайте где скупать и по каким ценам.
Хотя по300 новострой в Харькове можно думаю
Тем более с ремонтом, хоть каким то.

Помечтай про 300 в Харькове. У вас уже есть такое ?
serg1974
 
Повідомлень: 944
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5616
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:42

  барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.

я понимаю всё ..., но как там можно жить ? попытаться переехать не было желания?
п.с. если шо ,то я работал пожарным на коксохиме,но не долго, в курсе ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 08 січ, 2026 22:16, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 23.05.14
Подякував: 637 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:11

барабашов начали с новостроев а перешли на сараи
serg1974
 
Повідомлень: 944
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12665126661266712668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17422001
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6851660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.