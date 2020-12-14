Да ріст на носі, треба брати на всю каклєту
Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
Велика вероятность купить руины в перспективе
Такого как в Севе и Ялте, что было 2-2,5куе/метр, а стало 5куе/метр и больше(при низком долларе 50 в 15году) второй раз не будет
Поэтому сами решайте где скупать и по каким ценам.
Хотя по300 новострой в Харькове можно думаю
Тем более с ремонтом, хоть каким то.
Помечтай про 300 в Харькове. У вас уже есть такое ?
В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
я понимаю всё ..., но как там можно жить ? попытаться переехать не было желания?
п.с. если шо ,то я работал пожарным на коксохиме,но не долго, в курсе ...
Vadim - кому как а мне на Петровского норм было
Хоть меня чуть и не убили в 94м недалеко от пятой школы
Потом - прямой рейс трамваем на вокзал не означает что это дебри захолустья, пешком раз дошёл за 20минут
Сергею
300 за метр это я рекомендую купить новострой в Харькове инвестору с троещины
Я понимаю это недостижимая мечта, поэтому он имеет право помечтать о такой цене и возможно и купить, и возможно даже дом, который был построен при Украине, а не при косиоре и хатаевиче в принципе
