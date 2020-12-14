RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12667126681266912670>
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 07:36

  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:39

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D

Ближче до 150.

Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??

При 150 за долар, ти і тобі подібні бомжі будуть голубів по помийках ловити)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:48

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D

Ближче до 150.

Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??


А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:07

Бетон

так сказано ж «в кого є можливість» :mrgreen:

ps: ездил в Буковель на новый год поездом. так начиная с киевского вокзала и до возвращения на киевский вокзал не видел ни одного человека в форме, не то что ТЦК. во Франыке тоже.
ессно на документы всем пох.
ну а то, что в Буковеле все тусуются и война не ощущается — чистая правда. пробки из мерседесов и бмв тоже присутствуют, повсюду реклама недвижимости и стройки крутятся аж до обеда 31 числа. Кранов на квадратный километр там больше, чем в Дубае и Шанхае
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 739
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:33

  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер

Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Это Кличко виноват, то у тебя с ТЦК проблемы ?

И какой слог, как будто ты две ходки отмотал )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13069
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кличко считает что у каждого простаивает особняк под городом с альтернативными источтиками энергии
велосипедный долпойоп
Олежан
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:51

  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Та норм можно от них сьепнуть😎
https://www.instagram.com/reel/DTQCGlRCI0t/?l=1
Bolt
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:58

  smdtranz написав:Бетон

так сказано ж «в кого є можливість» :mrgreen:

ps: ездил в Буковель на новый год поездом. так начиная с киевского вокзала и до возвращения на киевский вокзал не видел ни одного человека в форме, не то что ТЦК. во Франыке тоже.
ессно на документы всем пох.
ну а то, что в Буковеле все тусуются и война не ощущается — чистая правда. пробки из мерседесов и бмв тоже присутствуют, повсюду реклама недвижимости и стройки крутятся аж до обеда 31 числа. Кранов на квадратный километр там больше, чем в Дубае и Шанхае

Це чудово
Українські чиновники на чолі з міндичами і зеленськими виграли війну. Вона вже їх не цікавить.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:59

  Олежан написав:кличко считает что у каждого простаивает особняк под городом с альтернативными источтиками энергии
велосипедный долпойоп

Так вважають і місцеві форумчани. Всі ці черчилі, трололо, фейслеси і тп
У холопів немає хліба і електроенергії? Нехай їдять жолуді, а світло отримують від велосипедних генераторів.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 січ, 2026 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12667126681266912670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17423519
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6852548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15379)
09.01.2026 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.