Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:12
Wirująświatła написав: барабашов написав:
В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.
При советах,да пока промку нашу не остановили и не попилили, коксохим херячил в три смены как папакарло, и бельё вывешенное сушиться на ночь на балконе во время выброса там и ветра оттуда, перестирыровалось заново. Особенно светлое.
Это вам не Крупп с Рейнсметаллом.
барабашов
Повідомлень: 5619
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:15
недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Wirująświatła
Повідомлень: 31164
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:25
Wirująświatła написав:недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Ну про Відпочинок ще коли його здавали було тут обговорення. В мене колеги там щось купили. Локація не дуже це факт
Faceless
Повідомлень: 37208
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8288 раз.
