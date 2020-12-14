RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1266812669126701267112672>
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:12

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.

но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.

При советах,да пока промку нашу не остановили и не попилили, коксохим херячил в три смены как папакарло, и бельё вывешенное сушиться на ночь на балконе во время выброса там и ветра оттуда, перестирыровалось заново. Особенно светлое.
Это вам не Крупп с Рейнсметаллом.
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5622
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:15

недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Ну про Відпочинок ще коли його здавали було тут обговорення. В мене колеги там щось купили. Локація не дуже це факт
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37208
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8288 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:12

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??


А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.

сегодня ехал в лифте с рылами и их клиентами, такие все стильные и льстивые в своём общении между собой, чувствовал себя бомжом в своих джинсах за 100 баксов :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 січ, 2026 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:21

Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла
Хомякоид
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:36

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як оформити нерухомість на дитину
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:55

  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Це боротьба з корупцією!
Нарешті баканов, зеленський, міндич, єрмак стали енергійно душити корупцію в Україні!
Слава богу, нарешті український нароТ дочекався ефективних менеджерів!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:00

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Це боротьба з корупцією!
Нарешті баканов, зеленський, міндич, єрмак стали енергійно душити корупцію в Україні!
Слава богу, нарешті український нароТ дочекався ефективних менеджерів!


Кличко вже втік. не має в Києві.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:44

  Хомякоид написав: Кличко вже втік. не має в Києві.


Це ти з Німечинни роздивився ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дуже цікава думка деяких форумчан, що це Кличко винний, що Пуйло обстріляв Київ

Невиліковні інфантили ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1266812669126701267112672>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17424519
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6853267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15384)
09.01.2026 19:13
Ринок ОВДП (10493)
09.01.2026 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.