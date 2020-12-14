RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12669126701267112672>
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

дійсно бридко і огидно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:51

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Кличко вже втік. не має в Києві.


Це ти з Німечинни роздивився ? ))


На рошенівському торті було написано.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:54

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Кличко вже втік. не має в Києві.


Це ти з Німечинни роздивився ? ))


На рошенівському торті було написано.

Мразота - рот свій чорний закрий
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кому то сегодня арматуртурным прутом перебьют лапки
44 кости - 44 перелома, а ведь можно ещё и некоторые раздробить!
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5622
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:15

  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Может зальют конн'як?
Перемогу святкувати не видходячи вид зомбоящику
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5622
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:18

  барабашов написав:Кому то сегодня арматуртурным прутом перебьют лапки
44 кости - 44 перелома, а ведь можно ещё и некоторые раздробить!

Тебе в Турции уже развальцевали вход, который обычные люди используют как выход ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:37

  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Чмо, не кіпішуй, виідеш)
Невже такий заможний пан боіться тцк?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:39

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Це боротьба з корупцією!
Нарешті баканов, зеленський, міндич, єрмак стали енергійно душити корупцію в Україні!
Слава богу, нарешті український нароТ дочекався ефективних менеджерів!


Кличко вже втік. не має в Києві.

Не звезди)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:01

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Может зальют конн'як?
Перемогу святкувати не видходячи вид зомбоящику

Ю.Касьянов:
"Саме час випускати «фламінго». Бо для чого вони ще потрібні, це ж не салат «Олівʼє», який не можна чіпати до нового року.

Саме час випускати фламінго, балістику, ракети-дрони і що там ще в нас є. Бо це ж робиться не тільки для гламурних презентацій, арабських інвестицій і обкладинок «Форбс».

Саме час. Бо для того, щоб українці зігрілися в своїх пошкоджених оселях без тепла і електрики, дуже потрібна помста."
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:03

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Чмо, не кіпішуй, виідеш)
Невже такий заможний пан боіться тцк?)

Черчиль, ти вже на фронті?
Чи ремонтуєш бронетехніку ЗСУ в цехах без опалення, лежачи на бетонній підлозі за 21000 грн?
Разом з паном юристом Трололо???

Багато бажаючих доїти цю нещасну країну, а воювати за неї чи працювати в оборонці - щось мало бажаючих
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 січ, 2026 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12669126701267112672>
