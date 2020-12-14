А хто винний, що самостійна охлократична держава за 12 років війни не здатна запустити в серію власні ракети???
Навіть збудувати захист навколо стін ТЕЦ не спромоглись за теплий сезон наші керманичі-дерибаничі!
Прізвища назвеш?
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:06
