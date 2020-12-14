|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 10 січ, 2026 20:18
Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
Вижу лишь две непонятных переменных впереди, хоть возможно и далеких.
1- обвал гривны то того уровня где ей место
2-открытие границ для мужчин-ухилянтов.
Как отреагирует рынок на эти две вводные?
Имхо, на вторую-никак, те кто не мог выехать те и квартиры не покупали, а вот курс гривны эдак 1 к 200 может пообрушить, по крайней мере при скачке с 12 до 27 цены падали.
Господар Вельзевула
Додано: Суб 10 січ, 2026 20:25
kingkongovets написав:
давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
Корінний киянин. За 12 років
Кличко попідмітав вулиці і поклав десь бруківку, вау. Ті реконструкції, це все копійчана фігня. Єдине, що хороше, це те що прибрали хаотичну торгівлю і то не всю. Пів Києва стіни 25 поверхів, інша частина - 25 поверхів але недобудовані. 0 нових станцій метро. Нові комунальні школи і садочки відсутні. Звичайний поганий мер, який собі підняв бабла і щось кинув на фасад.
dr_bastm
Додано: Суб 10 січ, 2026 20:31
Ваш же земляк бетон писал, что резиденты ЯГ жлут нормализации чтобы продать квартиры и нормально, по свифту, отправить выручку за кордон. Это я свои хрущи могу лимитами процедить за полгода- год, а вот в хай сегменте надо основательней решения
fox767676
