Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 січ, 2026 20:55
dr_bastm написав: kingkongovets написав:
давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
Корінний киянин. За 12 років
Кличко попідмітав вулиці і поклав десь бруківку, вау. Ті реконструкції, це все копійчана фігня. Єдине, що хороше, це те що прибрали хаотичну торгівлю і то не всю. Пів Києва стіни 25 поверхів, інша частина - 25 поверхів але недобудовані. 0 нових станцій метро. Нові комунальні школи і садочки відсутні. Звичайний поганий мер, який собі підняв бабла і щось кинув на фасад.
ти ж сам не киянин?
то не неси маячні, не ганьбись ще дужче, тут і так усім давно зрозуміло що ти примітивний, неосвічений і малоінформований довбень без жодної власної думки, повторюючий брехливі наративи зеленої команди
ще одне підтвердження тези, яку я висловив вище
kingkongovets
Повідомлень: 12095
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2766 раз.
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 21:09
fox767676 написав:
Господар Вельзевула написав:Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
Вижу лишь две непонятных переменных впереди, хоть возможно и далеких.
1- обвал гривны то того уровня где ей место
2-открытие границ для мужчин-ухилянтов.
Как отреагирует рынок на эти две вводные?
Имхо, на вторую-никак, те кто не мог выехать те и квартиры не покупали, а вот курс гривны эдак 1 к 200 может пообрушить, по крайней мере при скачке с 12 до 27 цены падали.
Ваш же земляк бетон писал, что резиденты ЯГ жлут нормализации чтобы продать квартиры и нормально, по свифту, отправить выручку за кордон. Это я свои хрущи могу лимитами процедить за полгода- год, а вот в хай сегменте надо основательней решения
Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.
Советское и довольно странное понятие "земляк" говорит лишь о месте роддома на карте.
Территория рождения для меня не имеет значения. Я выбираю место, где мне комфортно жить — и завтра это вполне может быть другая страна.
Господар, в недвиге, как в хорошей шутке, главное - нужный момент
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 10 січ, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5894
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 481 раз.
3
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 21:29
Прохожий написав: Бетон написав:
[b][b][b]Мне интересно увидеть петрова и разных борзых блогеров и блогерш в реальной встрече с Кличко. Как они будут ссаться себе в штанишки
kingkongovets написав:
дійсно бридко і огидно
[/b][/b][/b]
думаю что хомяк бы ещё и жидко обделался мгновенно
Думаю первій-последний есть неудачник, так как постоянно переходит на личности.
Хомякоид
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3150 раз.
- Подякували: 459 раз.
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 21:45
Бетон написав:
Господар, в недвиге, как в хорошей шутке, главное - нужный момент
Да, Бетон, согласен.
И не только в недвиге,следует заметить..
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:14
kingkongovets написав:
ти ж сам не киянин?
то не неси маячні, не ганьбись ще дужче, тут і так усім давно зрозуміло що ти примітивний, неосвічений і малоінформований довбень без жодної власної думки, повторюючий брехливі наративи зеленої команди
ще одне підтвердження тези, яку я висловив вище
Думав писати чи ні, но уточнив, що з першої секунди киянин, а ти прочитати перші два слова не зміг.
Не знаю до чого тут зелені, но моя позиція, якщо що, що вони нічим не кращі. Свою позицію по Кличку аргументував, а ти просто перейшов на особистості, лол.
dr_bastm
Повідомлень: 89
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:17
dr_bastm написав: kingkongovets написав:
ти ж сам не киянин?
то не неси маячні, не ганьбись ще дужче, тут і так усім давно зрозуміло що ти примітивний, неосвічений і малоінформований довбень без жодної власної думки, повторюючий брехливі наративи зеленої команди
ще одне підтвердження тези, яку я висловив вище
Думав писати чи ні, но уточнив, що з першої секунди киянин, а ти прочитати перші два слова не зміг.
Не знаю до чого тут зелені, но моя позиція, якщо що, що вони нічим не кращі. Свою позицію по Кличку аргументував, а ти просто перейшов на особистості, лол.
який же ти в біса киянин, якщо окрім «попідмітав вулиці і переклав бруківку» ти нічого більше за 12 років не побачив?)
за кого на минулих виборах мера голосував, ану ану?)
kingkongovets
Повідомлень: 12095
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2766 раз.
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:29
Frant написав:
Йому нічого більше сказати на захист Кличка
Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:21
Господар Вельзевула написав:
Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
В Бахмуте, Покровске и т.п. тоже до ноля не падал.Но это ж не значит что из-за того что были покупатели.У людей в плане недвижимости очень инертное мышление.Как это продать за десять если несколько лет назад условно пятьдесят было.По факту у многих в ноль превратилось.Киевская, Днепровская недвижимость тоже не исключение.Вопрос где фронт окажется.
посетитель
Повідомлень: 1588
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 241 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:28
kingkongovets Подивися на себе з сторони. Кажемо про посаду мера, а ти знову на особистості "за кого голосував". Його очевидні мінуси написав. Якщо розумний, напиши список досягнень Кличка за 12 років.
dr_bastm
Повідомлень: 89
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
