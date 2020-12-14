RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.


В этот раз точно не хотел обидеть, просто не подумал что никнейм так много значит для Вас
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:05

  kingkongovets написав:а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі

Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 05.01.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:24

  dr_bastm написав:
  kingkongovets написав:а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі

Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.

г***, розкажи - які мери щось робили для Києва?)
Можеш не відповідати - я і так поняв що ти генетичне сміття із понаєхавших)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
