Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59
Хомякоид написав:Дякую, пане Мер. А в нас в частині будинка є опалення, а в другий- немає. Вже другий день намагаємося телефонувати у всі служби, по всім номерам. Реакції ніякої. Футболять. Правда, сказали, що світла немає, то й насос не працює. Але ж в частині дома є. В квартирах вже 7 градусів.
Це з Фейсбуку. Що далі цим людям робити ? Температура падає щогодини.
тебе це яким боком стосується, гастрік?
зи: в будинку моїх батькіа на Лісовому аж три лініі е/е, хоча група одна й та ж сама, а от світло дають почергово, комусь везе більше, комусь менше, але тупоголові щиро ваажають що їхня е/е дістається комусь іншому і треба до когось терміново звертатись і «щось» робити, правда невідомо що саме
і це на четвертому році війни
реально природній відбір у дії
2
Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59
вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс
Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:10
Hotab написав:
вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс
Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
а прибуткова оренда - це взагалі дуже і дуже непросто, тому й так мало людей, які на цьому дійсно заробляють, а не «рятують капітал від інфляціі», 28к за новобуд з більш менш інстаграмним ремонтом - це абсолютно нормально, навіть в такій перді як Виноградар
в області такі ж ціни і це нікого не дивує, про ціни квартир з аналогічним наповненням в центрі взагалі мовчу
а от трьоха 126 метрів на Чорновола за 30к - це реальна ржака
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:46
Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:51
Faceless написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Он вообще единственный, у кого смелости хватает прямо сказать, как есть
я, до речі, досі так і не зміг зрозуміти що такого смішного в його виразі «міст втомився», або недоречного в пораді за можливості перечекати ці важки часи за межами Києва?
ті хто з цього ржуть або обурюються дороги перекривають як в Софборщазі бо в них світла нема, їм похєр і на війну і на розбомблені тец - видно теж брати по розуму нашого «корінного киянина»
Навіть термін є такий - втома металу
100%
Взагалі нормальний термін з сопромату
Втома мосту - зниження міцності під дією циклічних навантажень
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:56
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Думав писати чи ні, но уточнив, що з першої секунди киянин, а ти прочитати перші два слова не зміг.
Не знаю до чого тут зелені, но моя позиція, якщо що, що вони нічим не кращі. Свою позицію по Кличку аргументував, а ти просто перейшов на особистості, лол.
і хто ж так завзято лайкає цю жалюгідну маячню нашого «корінного киянина»?
а такі ж самі «корінні» - флай, вадім
та звичайно ж хомякоід)
я ж кажу - не паліться так)
ви бот чі хто? де і коли , посилання?
ти шо, вже забув кому лайкав, алкаш?
збери раму і не ганьбись
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:10
Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:27
kingkongovets написав: Hotab написав:
вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс
Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
а прибуткова оренда - це взагалі дуже і дуже непросто/quote]
Це так само складно, як вища математика чи теоретична фізика??
Теорія поля?
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:33
Про Київ і корінних киян:
"Київ без тепла і світла: війна війною, але де поділися мільярди Кличка?
Київ — столиця країни з бюджетом близько 80–90 млрд грн на рік. Це приблизно 2 млрд доларів. Місто, яке мало б бути найбільш захищеним у плані енергетики, тепла й води. Але реальність — відключення, аварії, холодні батареї.
Так, росія обстрілює. Це факт.
Але є й інший факт: інші міста в тих самих умовах зробили більше.
Житомир без мільярдів — але з результатом
Житомир — не столиця і не найбагатше місто. Проте за роки війни там:
• запустили газові когенераційні установки (електрика + тепло),
• побудували ТЕЦ на біопаливі,
• встановили сонячні панелі,
• інвестували в енергоефективність (освітлення, водоканал),
• залучили USAID, ЄБРР, Світовий банк.
Результат: менше відключень, більше автономії, швидше відновлення.
А що Київ?
Київ роками мав власні гроші, не кредити й не гранти.
І тут виникають питання, які кияни ставлять дедалі частіше:
• Чому при такому бюджеті не створено розподілену генерацію в масштабах міста?
• Чому комунальні підприємства (їх понад 120) споживають мільярди, але не дають стійкого результату?
• Чому замість системних рішень — вічні “ремонти”, розв’язки, асфальт?
Піар замість системи
Мер Віталій Кличко регулярно публікує фото з допомогою фронту. Це важливо й потрібно.
Але експертні оцінки (які обговорюються в публічному просторі) припускають: на пряму підтримку війська могло піти близько 10% міського бюджету.
І тут постає ще одне запитання:
А де решта 90%?
Мільярди, які не гріють
Кияни бачать:
• гроші в непрозорих КП,
• постійні будівельні проєкти, де важко відстежити ефект,
• відсутність енергетичної стратегії, яка б реально зменшила залежність від централізованих мереж.
Ніхто не заперечує війну.
Але війна — не виправдання управлінській бездіяльності.
Головне питання
Якщо Житомир зміг без мільярдів,
чому Київ із мільярдами — ні?
Або:
• у столиці проблема не в грошах,
• а в пріоритетах, контролі та відповідальності.
Висновок
Київ сьогодні — це місто, де:
• фронту допомагають для фото,
• енергетику не реформували,
• комунальні структури проїдають бюджет,
• а киянам кажуть: “Терпіть, бо війна”.
Війна — це правда.
Але корупція й неефективність — це теж правда, від якої батареї теплішими не стають."
