Додано: Нед 11 січ, 2026 17:58

Про Київ і досягнення його управлінців, від корінного киянина Корчинського:



"Київ без тепла і світла: війна війною, але де поділися мільярди Кличка?



Київ — столиця країни з бюджетом близько 80–90 млрд грн на рік. Це приблизно 2 млрд доларів. Місто, яке мало б бути найбільш захищеним у плані енергетики, тепла й води. Але реальність — відключення, аварії, холодні батареї.



Так, росія обстрілює. Це факт.

Але є й інший факт: інші міста в тих самих умовах зробили більше.



Житомир без мільярдів — але з результатом



Житомир — не столиця і не найбагатше місто. Проте за роки війни там:

• запустили газові когенераційні установки (електрика + тепло),

• побудували ТЕЦ на біопаливі,

• встановили сонячні панелі,

• інвестували в енергоефективність (освітлення, водоканал),

• залучили USAID, ЄБРР, Світовий банк.



Результат: менше відключень, більше автономії, швидше відновлення.



А що Київ?



Київ роками мав власні гроші, не кредити й не гранти.

І тут виникають питання, які кияни ставлять дедалі частіше:

• Чому при такому бюджеті не створено розподілену генерацію в масштабах міста?

• Чому комунальні підприємства (їх понад 120) споживають мільярди, але не дають стійкого результату?

• Чому замість системних рішень — вічні “ремонти”, розв’язки, асфальт?



Піар замість системи



Мер Віталій Кличко регулярно публікує фото з допомогою фронту. Це важливо й потрібно.

Але експертні оцінки (які обговорюються в публічному просторі) припускають: на пряму підтримку війська могло піти близько 10% міського бюджету.



І тут постає ще одне запитання:

А де решта 90%?



Мільярди, які не гріють



Кияни бачать:

• гроші в непрозорих КП,

• постійні будівельні проєкти, де важко відстежити ефект,

• відсутність енергетичної стратегії, яка б реально зменшила залежність від централізованих мереж.



Ніхто не заперечує війну.

Але війна — не виправдання управлінській бездіяльності.



Головне питання



Якщо Житомир зміг без мільярдів,

чому Київ із мільярдами — ні?



Або:

• у столиці проблема не в грошах,

• а в пріоритетах, контролі та відповідальності.



Висновок



Київ сьогодні — це місто, де:

• фронту допомагають для фото,

• енергетику не реформували,

• комунальні структури проїдають бюджет,

• а киянам кажуть: “Терпіть, бо війна”.



Війна — це правда.

Але корупція й неефективність — це теж правда, від якої батареї теплішими не стають."