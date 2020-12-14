|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:04
Бетон
когда-то хотел купить там, верхние этажи однушки продавались по 40куе, ( а может и по 36) в 2017. когда уже было этажей 12 монолита готово. и что характерно, почти вовремя сдали
32 этаж, высота 100 метров… видно, наверное, и Житомир в хорошую погоду)
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:20
Перед вторжением в планах была стройка 40этажки на Оболони
Я шутил что с нее Беларусь будет видна
А теперь от таких видов только уныние
Это опять же Господарнику на заметку, который считает что Киев ощутимо безопаснее Днепра
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5069
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:41
fox767676 написав:Господар
заходите на ветку географической диверсификации глубокоуважаемого Bobua
чтобы не истерить за бесцельно прос-ное как Frant - все там будем если будем пренебрегать рисками
Ну для меня бесцельно просранное-это не купить по совету Бетона в начале 2024 пару хат.Щас бы трицаточку как с куста. Мелочь,а приятно.
Помиральные прогнозы пока не сбылись в плане недвижимости.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1141
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17430054
|
|
|1380
|6856790
|
|
|3
|87113
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|