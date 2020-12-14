RSS
  #<1 ... 12673126741267512676
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 22:04

Бетон

когда-то хотел купить там, верхние этажи однушки продавались по 40куе, ( а может и по 36) в 2017. когда уже было этажей 12 монолита готово. и что характерно, почти вовремя сдали

32 этаж, высота 100 метров… видно, наверное, и Житомир в хорошую погоду)
smdtranz
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 22:20

Перед вторжением в планах была стройка 40этажки на Оболони
Я шутил что с нее Беларусь будет видна
А теперь от таких видов только уныние
Это опять же Господарнику на заметку, который считает что Киев ощутимо безопаснее Днепра
fox767676
  fox767676 написав:Господар
заходите на ветку географической диверсификации глубокоуважаемого Bobua
чтобы не истерить за бесцельно прос-ное как Frant - все там будем если будем пренебрегать рисками


Ну для меня бесцельно просранное-это не купить по совету Бетона в начале 2024 пару хат.Щас бы трицаточку как с куста. Мелочь,а приятно.
Помиральные прогнозы пока не сбылись в плане недвижимости.
Господар Вельзевула
Это ж как нужно любить бетон, чтобы строить его в такой дубарь


Зображення Зображення
Бетон
З ваших вуст це звучить як наче ваша дружина сьогодні з Ірландії вас «построїла»))
Hotab
