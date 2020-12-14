|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:04
Бетон
когда-то хотел купить там, верхние этажи однушки продавались по 40куе, ( а может и по 36) в 2017. когда уже было этажей 12 монолита готово. и что характерно, почти вовремя сдали
32 этаж, высота 100 метров… видно, наверное, и Житомир в хорошую погоду)
smdtranz
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:20
Перед вторжением в планах была стройка 40этажки на Оболони
Я шутил что с нее Беларусь будет видна
А теперь от таких видов только уныние
Это опять же Господарнику на заметку, который считает что Киев ощутимо безопаснее Днепра
fox767676
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:41
fox767676 написав:Господар
заходите на ветку географической диверсификации глубокоуважаемого Bobua
чтобы не истерить за бесцельно прос-ное как Frant - все там будем если будем пренебрегать рисками
Ну для меня бесцельно просранное-это не купить по совету Бетона в начале 2024 пару хат.Щас бы трицаточку как с куста. Мелочь,а приятно.
Помиральные прогнозы пока не сбылись в плане недвижимости.
Господар Вельзевула
Бетон
Додано: Пон 12 січ, 2026 00:35
Бетон
Это ж как нужно любить бетон, чтобы строить его в такой дубарь
З ваших вуст це звучить як наче ваша дружина сьогодні з Ірландії вас «построїла»))
Hotab
Додано: Пон 12 січ, 2026 04:34
Бетон написав: Прохожий написав:
Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир
. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?
У меня была там квартира.
Там 8 лифтов. С обратной стороны ещё четыре.
Это фактически доходный дом, где всё сдаётся
На один лифт получается те же 280/8= 35 квартир на 1 лифт, но простоя никогда не будет. А когда в ЯГ сломался грузовой, то это коллапс
- подъём материала или инвалида-бабули
шо за ши бред
Vadim_
Додано: Пон 12 січ, 2026 07:30
Бетон написав:
Это ж как нужно любить бетон, чтобы строить его в такой дубарь
Перестань рекламировать Киевский недострой! Его и так стоит, сотни 25-этажек.
Будущего нет у этой территории, под управлением самостийных клоунов и их девок-прошмандовок с купленными дипломами
Frant
Додано: Пон 12 січ, 2026 07:49
Frant написав: Бетон написав:
Это ж как нужно любить бетон, чтобы строить его в такой дубарь
Перестань рекламировать Киевский недострой! Его и так стоит, сотни 25-этажек. Будущего нет
у этой территории, под управлением самостийных клоунов и их девок-прошмандовок с купленными дипломами
хреново ,
але такі мальовничі краєвиди ...
Vadim_
