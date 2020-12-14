Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни
вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!
Воду злили. Якщо не встигли, замінять труби. Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть. Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.
нихто воду не сливал. читай паблики. трубы уже порвало
Написано: відновлювально-ремонтні роботи тривають. Про порвані труби немає звіту. Можна посилання на небрехливе джерело інформації, про замерзші і порвані труби? Чи ви отримали дані з московських сайтів?
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля. Этажность тут вообще ни при чём. Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки. Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл. Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
Как раз єтажность очень при чем. В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас. Даже в Германии машині издают шум когда их много. Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука. Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом. Пример. Біл сегодня в центре на машине. 15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку. Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад. Добирание около часа туда и час назад на трамвае.