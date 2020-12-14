RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12676126771267812679
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
так кладку дав саме цей говнарь, а ти навіть джерела інфи не перевіряєш?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12109
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:39

  Faceless написав:А звідки ви то взяли, з газети "бабусині рецепти"?

"Кроссворды и сканворды"
maniachello
 
Повідомлень: 496
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:40

  kingkongovets написав:
maniachello написав:я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
так кладку дав саме цей говнарь, а ти навіть джерела інфи не перевіряєш?

мне делать больше нечего, как кладки говнарей проверять? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 496
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?
а це вже висер нардепа з оппоблока, та ще й російською

але цей тиждень буде яскравим, кияни його на все життя запамʼятають, це правда

а робити і готуватись до цього треба було раніше, невже в тебе навіть екофло, термобілизни і газової плитки досі немає?

зи: всім раджу підзатаритись іжею, супермаркети через один закриті, сьогодні в Мегамаркеті на Антоновича чек лише з четвертої спроби пробити вдалося, система від недостатньої напруги глючила
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12109
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:31

не трубу а систему потрібно змінювати

  maniachello написав:
  Бетон написав:Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?

"Тут не трубу а систему потрібно змінювати" (с) (тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:34

90% КРЖН

  kingkongovets написав:
flyman написав:тут ржали розумники з "піша доступність" ШРТ


а як тут не ржати, якщо в тебе «піша доступність» - це те, скільки людина здатна пройти за один раз пішки, та ще й по хєрпойми яким єбеням?)

піша доступність - це МАКСИМУМ кілометр по плоскачу з гарним покриттям, а не те що ти собі понавигадував)

90% КРЖН не попадає під це визначення, іншими словами іпеня
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:35

Соскін, сер

  Faceless написав:
maniachello написав:
  kingkongovets написав:сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)

я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
А звідки ви то взяли, з газети "бабусині рецепти"?

Соскін, сер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:43

kingkongovets ти кончене чмо, я до тебе дебіла нормально написав питання, але кличковські братки з 90-хх видно не вміють думати перед тим як висирати щось на нормальних людей. Попустись підaрac.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10455
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 12676126771267812679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17434973
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6858863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.