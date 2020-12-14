RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 08:29

  Олежан написав:Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!

Я думаю для этого говна дни сочтены

Він запропонував виіхати киянам. Але не написав адреси своєі резиденціі. Міг би й запросити до себе додому 5 млн населення
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 08:45

  Олежан написав:Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!

Я думаю для этого говна дни сочтены

Вчора станом на вечір 41% Києва мав світло. ( згідно «вимикач» )
Це погано чи добре? Чи вам все одно як це, бо у вас нема і тому він поганий?
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

непонятно только, какое отношение Кличко имеет к энергетике
что касается теплосетей, там тоже не весело щас. разбомблено многое
smdtranz
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:57

  smdtranz написав:непонятно только, какое отношение Кличко имеет к энергетике

та все ж знают, что Кличко по ночам кочегаром подрабатывает :roll:
maniachello
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:59

  smdtranz написав:непонятно только, какое отношение Кличко имеет к энергетике
что касается теплосетей, там тоже не весело щас. разбомблено многое

да, он просто мимо ходит
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:29

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Є інвертор, акуми, газ. Все є ще з 23 року.
Не здохну. Поїду в село до 90 річної бабулі. Бабуля вина наробила багато. запас шмурдяка врожаю 2020 року, ядєрку пересидіти можна


Есть твердая уверенность,что в апреле будет тепло, то есть задача-выжить до апреля.
Я не верю в какой-то гуманитарный кризис, хотя при войнах он всегда происходил, это мы тут икру жрем и квартиры покупаем, и на форумах меряемся потужнистью и незламнистью а вообще в войну положено сидеть голодным,холодным и в окопе.
И затыкать амбразуры своим телом. Добровольно.
:mrgreen:

Правильно ви пишете, пане Господарю. До речі, еліта нації, в тому числі багаті люди, повинні показувати приклад, як воювати і терпіти голод, холод і розруху.


Стосовно плачу і соплів від форумчан. Їх попереджали, що треба думати не про київську нерухомість, а купити хату з пічним опаленням і колодязем, і шматком землі для сонячної електростанції, недалеко від К..
Frant
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:31

Де взяти електроенергію?

Пан Олександр Соколовський пише:

На генераторах економіка країни довго не втримається. Щоб вистояти нам потрібні сотні і тисячі нових обʼєктів малої генерації. Ніяких ракет та шахедів росіянам не вистачить, щоб покласти таку систему, адже знищити кілька десятків великих ТЕЦ ще можливо, а одночасне уразити сотні малих генеруючих обʼєктів у великому місті практично нереально.

Так чому ж, за рідким виключенням, наші підприємці розуміючи ризики та маючі фінансування за чотири рокі війни не скористалися можливостями вкладення грошей в генерацію? При тому, що український бізнес дуже адаптивний?

Все просто.

Знаєте, який шлях треба здолати, щоб отримати в Україні дозвіл на будівництво за власні гроші обʼєкта малої генерації, як бізнес або для власних потреб?

Базові документи:
Крок 1: Договір оренди землі.
Крок 2: Отримання містобудівних умов.
Крок 3: Якщо об'єкт розміщується на території діючого кадастрового номера, необхідно пройти через сесію місцевої ради для отримання договору суборенди. Це означає також пройти земельну комісію місцевої ради.

Далі потрібно отримати ще 13 докумнетів:
№ 1 Ліцензію на торгівлю електроенергією.
№ 2 Ліцензію на виробництво тепла.
№ 3 Ліцензію на виробництво електроенергії.
№ 4 Технічні умови на воду.
№ 5 Технічні умови на газ.
№ 6 Технічні умови на електроенергію.
№ 7 Експертизи по кожному проєкту.
№ 8 Дозвіл на початок робіт.
№ 9 Документи на введення в експлуатацію.
№ 10 Отримання коду у місцевому облгазі.
№ 11 Договір з "Нафтогаз Трейдинг".
№ 12 Наказ Міністерства енергетики (який необхідно щомісяця оновлювати).
№ 13 Договір з «Укренерго» на підставі наказу Міненерго (який, відповідно, теж необхідно щомісяця перепідписувати у вигляді додаткової угоди).

І так по кожній окремій адресі. Додам, що процедура однакова, що для великої станції, що для невеликого об'єкта на 1 МВт. Крім того не забуваємо, що підприємці завжди рахують гроші, а при такої кількості паперової роботи, ціна обʼєкту може зрости у рази.

Тому зарегульованість державою цього ринку вбиває нас і нашу економіку під час війни не менше ворожих ракет. Усі ці бюрократичні процеси треба зменшувати, а процедури спрощувати. Навіть якщо для когось це вигідний бізнес. Бо ми всі розуміємо що насправді потрібно для прискорення на кожному цьому колі дозвільного пекла. А створення «зеленої вулиці» для масового будівництва малої генерації залишить тисячи рєшал без звичних джерел доходів. Але що нам важливіше? Питання риторичне.

Тільки памʼятаємо, що сьогодні кожен новий кіловат, вироблений в Україні - це удар по планам ворога. Владі потрібно лише створити умови і не заважати…
Frant
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:46

  Frant написав:Все просто.

:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:06

Зображення
Зображення
Vadim_
