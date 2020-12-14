RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12678126791268012681
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:46

  Frant написав:Все просто.

:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 503
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:06

Зображення
Зображення
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 23.05.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Видит бог, я не хотел доставать козырь.
Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:15

  Бетон написав:Видит бог, я не хотел доставать козырь.
Зображення

Другий туз опісля картохи на пательні )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:19

  stm написав:
  Бетон написав:Видит бог, я не хотел доставать козырь.
Зображення

Другий туз опісля картохи на пательні )))

Ага.
Бабушкин рецепт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39

Хорошо помню, как в начале прошлого года, чиновники по телеку говорили…
- та шо его укреплять и готовить резервное оборудование на те обьекты энергетики, теплоснабжения и так далее
Нет смысла, все равно хана им

- мы лучше эти денежки освоим с большей пользой (для себя, как я понял)

О, думаю, вот это подход толковый.
Так и живем…
Freza
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:50

  Freza написав:- мы лучше эти денежки освоим с большей пользой (для себя, как я понял)

двушка на мааскву?
maniachello
 
Повідомлень: 503
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:00

  stm написав:
  Бетон написав:Видит бог, я не хотел доставать козырь.
Зображення

Другий туз опісля картохи на пательні )))

Флаймен - ідеолог картопляно-винного сільського раю, в дерев'яній хаті з колодязем
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23297
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12678126791268012681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17438797
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6860402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15399)
14.01.2026 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.