Додано: Чет 15 січ, 2026 17:15

Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав: многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.

Сейчас новые жк с крышными котельными.

Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:

котельную

циркуляционные насосы

автоматику

лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)

В результате:

тепло есть

вода циркулирует

лифт работает



малоэтажная застройка.

Там тепло подаётся по земле:

длинные теплотрассы

десятки вводов

узлы учёта

задвижки

слабые места на каждом участке



>>> Там тепло подаётся по земле:

Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.



>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?

Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.

Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.

Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.

Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.





>>> без генератора не работает ни там, ни там.Мы все еще говорим о малоэтажной застройке Европы?>>> больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.в каждом доме - один ввод. Т.е. тут паритет.>>> Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.Я, кстати, соврал: прошелся по району - нет отдельного здания. Зато в подвале нашел комнату, куда толстая газовая труба входитТак что и тут паритет.>>> Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менееЭтот спор не имеет особого смысла: вся Европа за исключением нескольких мегаполисов так живет - были бы тут реальные проблемы - давно бы в человейники попереезжали бы.