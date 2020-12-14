|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42
_hunter написав:Странный критерий - "варто": если не жалко денег - и есть место для установки - "почему бы и нет". Если денег жалко, а свет особо не нужен (и не лень изредка на заправку заезжать) - "не варто"...
А так-то: на "военной" ветке патриот-бывший моряк - очень нахваливает.
трололо людина адекватна та суперпродумана, його думці я довіряю
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12115
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:00
Faceless написав: Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає
У нас так:
"Яку систему реалізуємо:
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення будемо купувати маленький генератор щоб підтримувати заряд АКБ і не витрачати купу грошей на пальне. Такий собі гібридний будинок.
принцип як у потягів і нових гібридних авто.
Окремо будемо компенсувати витрати на обслуговування генератора першого будинку в період опалювального сезону по гігакалоріям які отримав наш будинок, домовленості вже є."
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5917
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:03
А какую "думку" ты услышать ожидал? -- с одной стороны записываешь затраты, с другой стороны "выгоды". Получилось больше 0 - "варто". Получилось меньше 0 - "не варто".
Каких-то неожиданных подводных камней - тут нет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11277
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:05
_hunter написав: Бетон написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.
>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5917
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:15
Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав:
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.
>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
>>> без генератора не работает ни там, ни там.
Мы все еще говорим о малоэтажной застройке Европы?
>>> больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
в каждом доме - один ввод. Т.е. тут паритет.
>>> Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Я, кстати, соврал: прошелся по району - нет отдельного здания. Зато в подвале нашел комнату, куда толстая газовая труба входит
Так что и тут паритет.
>>> Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
Этот спор не имеет особого смысла: вся Европа за исключением нескольких мегаполисов так живет - были бы тут реальные проблемы - давно бы в человейники попереезжали бы.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11277
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:25
Бетон написав:Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
люди триндять про малоетажну забудову поки не бачать на неї ціни
тут така ж сама історія як і з паркомісцями
подобається, не подобається, оці всі диванні теорії - то все пусте
був тут такий собі захар - головний хейтер забудовників та того що вони будують - і у підсумку його родина, отримав гроші за спадщину, купила дитині однушку в чоловійнику в дупі Трої у бюджетного забудовника - бо це все, на що в них вистачило грошей, а об думку «експерта» захара тупо витерла ноги
ось так от воно буває в реальному житті
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 15 січ, 2026 18:32, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12115
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17442542
|
|
|1380
|6861705
|
|
|3
|87433
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|