Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?


Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.

многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?


Длинніе теплотрасі ето удел совка в самом ур** виде.
В Германии жил в трех домах.
9 етажка. Котел в подвале.
3 етажка. Котел-колонка в квартире.
5 етажка. Котельная во дворе. Обеспечивает 3 пятиєтажки. Растояние между домами 50 метров.
Такого что бі теплотраса грела землю или зимой откудато с люков шел пар никогда не видел.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:45

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.

Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.

США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?

Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:16

  pesikot написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?

Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...


У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:38

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  pesikot написав:США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетон
Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...


У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.

Оно же не читает контекст. Оно ищет где прицепиться.
Там же ясно написано про континентальный масштаб и уклад жизни.
Смысл был именно в этом, а не в географии.
Огромные расстояния:
между городами — сотни км
внутри агломераций — десятки км

Великие фигуры почти всегда выглядят грубо, неприятно и опасно.
Зачем это объяснять ботам?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:48

Интересно, а что киевские власти планируют делать с сотнями 25-этажных недостроев??? Похоже, плодить новые недострои?
Форум:
