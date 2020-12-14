kingkongovets написав:

піддам трохи паніки :«Професійне управління багатоквартирними будинками: міф, який розбився об київську зимуПодії цієї зими остаточно оголили одну з найнебезпечніших проблем українських міст — відсутність професійного управління житловим фондом.Київ після масованих обстрілів отримав тисячі будинків без опалення, але реальна катастрофа сталася не через ракети — а через непрофесійність управління.Коли зникло тепло, у більшості будинків не було виконано базову аварійну процедуру — злив теплоносія із систем опалення.Результат — масове замерзання стояків, батарей, внутрішньобудинкових мереж. Труби полопались. Системи знищені.І тепер тисячі будинків — фактично непридатні для проживання.Це не просто форс-мажор. Це управлінський провалУ всіх європейських країнах і навіть у воєнних протоколах є чітке правило:> Якщо теплопостачання зупиняється більш ніж на 24–48 годин — система повинна бути або переведена у циркуляцію, або злита.Це елементарна технічна норма.Її не виконали ані ОСББ, ані керуючі компанії, ані муніципальні ЖЕКи.Чому?Бо 90% “управління” будинками в Києві — це:люди без інженерної освітибез аварійних планівбез відповідальностібез контролюОСББ часто існують лише на папері.Управляючі компанії — це касири, а не менеджери інфраструктури.Масштаб катастрофи значно більший, ніж здаєтьсяЦе не поточний ремонт.Це — капітальна реконструкція внутрішніх систем будинків.На кожен будинок:від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривеньвід 3 до 12 місяців робітвиселення людей або проживання без опаленняФактично — тисячі родин можуть втратити можливість жити у своїх квартирах на роки.Чому так сталося насправдіБо в Україні немає інституту професійного управителя житловим фондом.Є:“голова ОСББ” без освіти“керуюча компанія” без відповідальностімісто, яке переклало все на мешканцівАле багатоквартирний будинок — це складний інженерний об’єкт, а не під’їзд із домофоном.Це:теплові системигідравлікатискавтоматикааварійні режимиЦе має управляти сертифікований технічний оператор, а не сусід з 3 поверху.Що потрібно робитиПісля цієї зими країна повинна прийняти жорсткі рішення:1. Ліцензування управителів багатоквартирних будинківБез інженерів, диспетчерів і аварійних планів — заборона на управління.2. Відповідальність ОСББ та керуючих компаній за технічні збиткиНе злив систему → відшкодовуєш ремонт.3. Обов’язкові аварійні протоколи воєнного часуЯк діяти при зупинці тепла, світла, води.4. Створення міських фондів капітального відновлення будинківБо люди фізично не потягнуть мільйони гривень на ремонт.ВисновокЦієї зими зруйнувались не тільки труби.Зруйнувався міф про те, що ОСББ та “ринок управління” вирішили проблему житла.Київ отримав холодні батареї не тільки через війну а через непрофесійність і безвідповідальність системи управління житловим фондом.І якщо це не змінити — наступна зима буде ще страшнішою.»голова спілки споживачів комунальних послуг України