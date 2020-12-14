дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:59
правило Трибеки
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:03
Додано: Суб 17 січ, 2026 08:21
100%, буде даражай.
Європа дає гроші самостійним корупціонерам. Частина грошей вспливають на Кржн, частина повертається в Європу.
Знову ж, укро-біженці "бідують"
"🇨🇭 Володів Porsche та здійснював дорогі подорожі: у Швейцарії суд зобов’язав українця повернути всі отримані соцвиплати
Зазначається, що 40-річний українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу.
Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків. Крім цього, отримувач соціальної допомоги здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу.
Суд зобов'язав біженця з України повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував."
Якщо норм вжучити українську быдлячу Ыліту, то там знайдуться гроші ще на одну українську армію і на дві ракетних програми (справжніх ракетних програми, а не шоу від міндич-шуфрич-зеленських). Ну і російських паспортів півмільйона буде, у чиновників на посадах.
Беззубість, неефективність, популізм, корумпованість і нездатність щось організувати ур** Ыліти - зашкалює,за будь якими мірками
Додано: Суб 17 січ, 2026 08:26
Над тобою ржуть?))) Ккц, ти не схожий на інженера, на спеціаліста з обробки металу.
Ккц, за рівнем Ынтелекту - ти подібний таксистам, ліфтерам, торговцям з ринку.
Ккц, ти мені нагадуєш, одночасно, Калитку з п'єси Карпенка-Карого "Сто тисяч" і пана Журдена з п'єси Мольєра "Мещанин во дворянстве".
Я вельми рекомендую тобі почитати чи прослухати ці п'єси. Може, трохи порозумнієш?
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:40
У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:58
Любой нахалбуд с подведённым газом, ну или генератором, спионеренным с баз ЗГВ или ремонтных мастерских, и ещё лучше мангалом, а то и руццкой печью во дворе, стоит поболе высотки с размёрзшейся системой отопления и водоснабжения.
И не хвались тем, что в кампусе у вас пока! со всем этим норм.
Зиму 41 года в Киеве с минус 30 пережили далеко не высотки.
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
