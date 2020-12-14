дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
П'ят 16 січ, 2026 22:59
правило Трибеки
П'ят 16 січ, 2026 23:03
Суб 17 січ, 2026 09:58
Любой нахалбуд с подведённым газом, ну или генератором, спионеренным с баз ЗГВ или ремонтных мастерских, и ещё лучше мангалом, а то и руццкой печью во дворе, стоит поболе высотки с размёрзшейся системой отопления и водоснабжения.
И не хвались тем, что в кампусе у вас пока! со всем этим норм.
Зиму 41 года в Киеве с минус 30 пережили далеко не высотки.
Суб 17 січ, 2026 10:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
Суб 17 січ, 2026 13:19
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
