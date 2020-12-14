RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12685126861268712688
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:34

  Миша-клиент написав:
  Frant написав:...
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
...


Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")

Вам треба було або народитися у 1960-х роках, щоб бути свідком політико-економічних процесів у совку 70-80-х років, або у поточну епоху хоча б іноді користуватися ШІ.
"Фразу «Экономика должна быть экономной» сказал Леонид Ильич Брежнев 23 февраля 1981 года на XXVI съезде КПСС; это стало известным политическим лозунгом, подчеркивающим необходимость бережливости и рационального использования ресурсов в условиях развития страны. Контекст: Это был призыв к переходу от экстенсивного к интенсивному развитию, к более эффективному и бережливому хозяйствованию, поскольку экономический потенциал страны значительно вырос.
Смысл: Фраза не является тавтологией ("экономика должна быть экономической"), а призывает к бережливости (экономности) в расходовании ресурсов, что было ключевым для экономической политики 1980-х". Після нападу на Афганістан у грудні 1979 року та запровадження санкцій демократичним світом комуно-кацапстан почав стрімко і остаточно деградувати, незважаючи на зусилля і гасла кремлівських упирів.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 996
З нами з: 01.05.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12685126861268712688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17451369
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6863421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87643
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5243)
17.01.2026 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.