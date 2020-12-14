Миша-клиент написав:
Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")
Вам треба було або народитися у 1960-х роках, щоб бути свідком політико-економічних процесів у совку 70-80-х років, або у поточну епоху хоча б іноді користуватися ШІ.
"Фразу «Экономика должна быть экономной» сказал Леонид Ильич Брежнев 23 февраля 1981 года на XXVI съезде КПСС; это стало известным политическим лозунгом, подчеркивающим необходимость бережливости и рационального использования ресурсов в условиях развития страны. Контекст: Это был призыв к переходу от экстенсивного к интенсивному развитию, к более эффективному и бережливому хозяйствованию, поскольку экономический потенциал страны значительно вырос.
Смысл: Фраза не является тавтологией ("экономика должна быть экономической"), а призывает к бережливости (экономности) в расходовании ресурсов, что было ключевым для экономической политики 1980-х". Після нападу на Афганістан у грудні 1979 року та запровадження санкцій демократичним світом комуно-кацапстан почав стрімко і остаточно деградувати, незважаючи на зусилля і гасла кремлівських упирів.