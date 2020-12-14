Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ Ти визначись у кількості ...
Бо нагадує мишей і кактус
У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні І совкова ментальність тут ні до чого
Можно і модні МОПи засрати
Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.
Про яку культуру ти кажешь ? Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь
pesikot написав:Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ Ти визначись у кількості ...
Бо нагадує мишей і кактус
У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні І совкова ментальність тут ні до чого
Можно і модні МОПи засрати
Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.
Про яку культуру ти кажешь ? Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь
Клятий совок! Всі ці атомні станції, мости, дороги - повне лайно, нікудишній непотріб. Правильно зробили стратеХ зеленський з єрмаками, міндичами і шуфричами, що подарували найбільшу в Європі АЕС путінським генералам! Нам вона не потрібна, і так маємо надлишок дешевої електроенергії!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 січ, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Олежан написав:пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки. А если так, то их и порвало людей топит где размараживаются
короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше
Відкрию пану маленький секрет. Навколо Києва, в радіусі 200 км, стоять десятки тисяч дерев'яних і цегляних хат, колгоспної епохи, з колодязями і пічним опаленням. Ціна питання 1000-4000 доларів. Запрошую пана туди, до природи, до екологічної архітектури предків, до "белого безмолвия"!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 січ, 2026 19:48, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Приватизація тут взагалі ні до чого
Все простіше, або люди хочуть жити в комфорті за межами власної квартири, або хочуть жити в лайні за межами власної квартири
І це не залежить, купили вони квартиру чи отримали через приватизацію
Мій особистий досвід дає мені право впевнено стверджувати, що переважна більшість власників, які приватизували квартири мають совковий менталітет. Я брав участь у створенні декількох ОСББ, знаю про що кажу.
Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ Ти визначись у кількості ...
Бо нагадує мишей і кактус
У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні І совкова ментальність тут ні до чого
Можно і модні МОПи засрати
Повна ахінея. Щось у тебе з головою, ПесЫкот!. Котячого корму переїв???
pesikot написав:Про яку культуру ти кажешь ? Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь
Я не можу бути проти того, який культурний рівень ви маєте. Мабуть це може більше хвилювати ваше оточення, звісно, якщо вони у стані це оцінити. Якщо ви вважаєте, що на ви спілкувалися незнайомі люди тільки в совку, Ок. не бачу сенсу вас у чомусь переконувати))
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру. Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Вперше згоден з Франтом А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб
Межа розподілу - дуже влучно. І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу
В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сторін
а хто в нас бере "за доставку" чи "деспечеризацію" чи як там, ну тей хто отримав на баланс як від клятого совка, так від нових ЖК при незалежній? Чи це "власність" ОСББ?