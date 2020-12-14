Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я роками знімав бабушатники, де стояки латали пластиліном (типу рідка сварка), а при виїзді дерли гроші за пляму на 50-річних меблях. перша власна квартира, вистрадана адськими ночами — голі стіни, сон на підлозі, обід на картонній коробці. І це був найщасливіший день в житті. Після цього добре розумієш: власність — це не мені повинні, а я відповідаю
І так, чим дешевший жк, тим більше цього совкового бидла, яке трощить майданчики, МОПи, все те, на що не заробить в житті.
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру. Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Вперше згоден з Франтом А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб Межа розподілу - дуже влучно. І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу
В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сторін
а хто в нас бере "за доставку" чи "деспечеризацію" чи як там, ну тей хто отримав на баланс як від клятого совка, так від нових ЖК при незалежній? Чи це "власність" ОСББ?
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"
Если что, красной изолентой обмотана скрутка ноля. Это по африканским каким-то нормам