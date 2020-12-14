RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12687126881268912690
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  kingkongovets написав:там ясно написано «топ найдорожчих»

показать 1к за 200+к?
не тупи
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12126
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:44

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets

так там вроде как же топ 5 дорогих и дешевых РЕГИОНОВ по ценам на недвижимость.
то есть в киеве в среднем однушка по 68к и аренда 17 к грн.
а не топ 5 квартир в Киеве)
там ясно написано «топ найдорожчих»



шо можно ожидать от троечников, ведущих телеграмм каналы. проблемы с выражовыванием мыслей
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12687126881268912690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17460910
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6864239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.