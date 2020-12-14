Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Службове житло: що нового Остаточно ухвалений законопроєкт змінює правила щодо службового житла — відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити.
Виняток — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків."
Вводять норму і в ній же спосіб як її обійти. Привіт прокурорам-інвалідам.
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Три месяца жил в квартире с такой душевой системой. С подачей воды проблем не возникало, а вот с отводом - да. Раз в неделю приходилось снимать решётку и прочищать водоотвод струёй воды. Иначе не уходила вода Пользовались душем три человека.
ihorkyiv написав:Ухвалення ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.524) було абсолютно справедливим і актуальним політичним рішенням. Як нині, так і у совку нічого безкоштовного не було, оскільки будь-який фізичний витвір (зокрема, житло) або інтелектуальний продукт утворюються людською працею, яка має свою ціну. Щоб одержати дешеву квартиру у хрущі аба панельці, наші пращури важко працювали у різних сферах народного господарства і цією працею попередньо уже за усі житлові блага сповна заплатили або, отримавши житло як молоді спеціалісти, відпрацьовували цей "подарунок" подальшою працею на конкретному підприємстві або науковій установі тощо. Були винятки, коли партійні або господарські бонзи одержували значно якісне житло, наприклад, у статусних сталінках та інших спецпрєктах. Несправедливість існувала завжди. Критикувати нинішніх мешканців старого житлового фонду ви і взагалі ніхто не маєте права, бо ці люди як були при комуняцькому ладі бідними пролетарями, селянами та інтелігентами, так і залишилися біднотою як під час кучмівського пограбування народу псевдоприватизацією господарських об"єктів, так і нині, ставши немічними за віком і безресурсними щодо економічного процвітання з огляду на усі несправедливості попередніх соціально-економічних епох. Мої прадідусь і прабабуся при цараті були дворянами і поміщиками, а з 1918 року втратили усе - сотні гектарів землі, маєток на півдні Київської губернії, великий будинок у Переяславі та квартиру у Києві на Великій Житомирській, опинившись у совкових житлі та злиднях на копійчаній державній службі, приховуючи своє минуле. Тож шануйте попередні покоління, які дали вам життя, виростили, вивчили вас, і пробачте їм їхню нинішню бідність і неспроможність організувати модні місця загального користування у будинках, які оточують ваші сучасні ЖК.
Ви плутаєте соціальну функцію держави та обов’язок власників за власний кошт дбати про свою нерухомість та платити податок. Якщо у власника немає коштів, то це його особиста проблема. Виключення становлять інваліди та непрацездатні особи, яким держава надає субсидії. А коли я чую від здорового, працездатного власника, що держава йому зобов’язана ремонтувати його власність, то це совок. А приватизація, це по суті подарунок від держави. А все що на шару не ціниться. Більше того, переважна більшість вважає, що якщо держава подарувала, вона повинна ще й утримувати будинок)) Доречи і справедливості я ніякої не бачу у приватизації. Наприклад мої батьки працювали на совок 45 років. Доречи батько на будівництві. Але за свій кошт побудували будинок. Тому квартиру не отримали. А ті хто не побудував свій будинок отримали квартири. Податки платили однаково, стаж великий. Так де тут справедливість? Може у тому, що батьки недоїдали, щоб побудувати будинок?
Так в жизни вообще нет справедливости. Когда "государство" (в кавычках не случайно, далее по тексту поймете) одной рукой дала возможность людЯм приватизировать СВОИ квартиры, другой рукой "оно" под столом прихватизировало экономику. На тот момент "государство" - это олигархия. Я, например, тоже не вижу особой справедливости в налоге на недвигу. Ок-ок, допустим, налог на землю я еще как-то понять могу. Налог на квартиры - не могу. Где тут справедливость? В идеале, чел должен заработать деньги и платить с этого налоги, весь цикл строительства - это товарно-денежные отношения при которых платятся налоги и создаются рабочие места. Деньги крутятся в экономике. И вот чел на заработанные деньги покупает квартиру. И потом всю жизнь платит налог. Другой такой-же чел спускал все бабки на бухло/наркоту/"впечатления" от поездок по всему миру. Экономике от этого - только ацизы. Но налог с этого он не платит пожизненно. Почему нет постоянных налогов с давно купленных утюгов/штанов/давно съеденной еды/.../проезда в автобусе 5 лет назад? Так что не о справедливости речь. "Так сложилось исторически" (с).
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Зручно. Якщо зробили прямими руками - то нормально, якщо кривими - то може бути складніше обслуговувати. Можна ще дивитися наприклад Hansgrohe, Kludi.
maniachello написав:Три месяца жил в квартире с такой душевой системой. С подачей воды проблем не возникало, а вот с отводом - да. Раз в неделю приходилось снимать решётку и прочищать водоотвод струёй воды. Иначе не уходила вода Пользовались душем три человека.
Я маю на увазі не душовий трап, а душ, де труби і змішувач вмуровані в стіну, ззовні лише ручки і лійки. А так що прихований душ, що звичайний - трап буде все одно.
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Hansgrohe краща. Це дуже круто.
Трап
Пристінний трап geberit і все чудово
Підключати системами tece, rehau, general fitings, kan, uponor тощо.