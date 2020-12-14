RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12688126891269012691
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут все це обговорили вже не раз.
Прибіг …
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17648
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20

  Господар Вельзевула написав:Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили от батареи. Благо,работа из дома, так курьеры не хотят лезть на 18-й.
у его родаков сталинка в центре- свет от роддома :mrgreen: отопление-батареи горячие, этаж третий..
Учитывая что война условно навсегда- что лучше, модный ЖК без ничего или задрыпанная сталинка со всем?
Мой вариант вообще дом,и это не обсуждается, но все же.
Думаю ценам на новострои с электроотоплением -вниз стремительным домкратом. Невозможно их сделать нормально автономными. Либо чисто как летние халабуды, так летом же там от жары сдохнешь, а отключать будут и летом- вспоминаем лето 2024.
Если у людей есть логика- квартиры вниз кроме низкоэтажных с газом и на блатной сети, и любые дома-вверх,так как втулить туда печь несложно.
Нет ни одного варианта по которой мой расклад неправильный. Так теперь будет всегда, и даже хуже.
Да будет дискуссия!

Грейт.
Сегодня электричество не отключают вообще.
Видимо, вступило в силу указанное ККЦ распоряжение не отключать жк на э.э.отоплении.
Цены не падают. Люди покупают.
Я не знаю логику. Это просто есть и всё

Никакого домкрата не будет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:23

Господар Вельзевула франт был прав. 5ти этажный Хрущик с газом маст хэв. Лучше до 3 этажа.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31263
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.

Это не работает.

Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.

Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.

Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 12688126891269012691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17462623
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6864702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.