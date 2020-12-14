|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20
Тут все це обговорили вже не раз.
Господар Вельзевула написав:
Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили от батареи. Благо,работа из дома, так курьеры не хотят лезть на 18-й.
у его родаков сталинка в центре- свет от роддома
отопление-батареи горячие, этаж третий..
Учитывая что война условно навсегда- что лучше, модный ЖК без ничего или задрыпанная сталинка со всем?
Мой вариант вообще дом,и это не обсуждается, но все же.
Думаю ценам на новострои с электроотоплением -вниз стремительным домкратом. Невозможно их сделать нормально автономными. Либо чисто как летние халабуды, так летом же там от жары сдохнешь, а отключать будут и летом- вспоминаем лето 2024.
Если у людей есть логика- квартиры вниз кроме низкоэтажных с газом и на блатной сети, и любые дома-вверх,так как втулить туда печь несложно.
Нет ни одного варианта по которой мой расклад неправильный. Так теперь будет всегда, и даже хуже.
Да будет дискуссия!
Грейт.
Сегодня электричество не отключают вообще.
Видимо, вступило в силу указанное ККЦ распоряжение не отключать жк на э.э.отоплении.
Цены не падают. Люди покупают.
Я не знаю логику. Это просто есть и всё
Никакого домкрата не будет
Господар Вельзевула франт был прав. 5ти этажный Хрущик с газом маст хэв. Лучше до 3 этажа.
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
