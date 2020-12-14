smdtranz написав:

Бетон написав: Ты совершаешь типичную логическую ошибку:

ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.



Это не работает.



Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.



Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.

Пауза заканчивается ускорением.



Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.

ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припятиникогда не говори никогда.можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор.грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилитьникакого центрального электричества, воды и прочегопара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодкадолгота западнее Хмельницкого в живописном местетак то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?ну тут конечно каждому своеможет конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд