Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Ты совершаешь типичную логическую ошибку: ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв. Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припяти никогда не говори никогда. можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор. грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилить никакого центрального электричества, воды и прочего пара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодка долгота западнее Хмельницкого в живописном месте
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода? бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же? ну тут конечно каждому свое может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд
Потому что люди имеют стадный инстинкт. Это биология
Кроме прочего, радиации, припять закрыта юридически и физически.
Рынок недвижимости формируется не лучшими или логичными решениями, а реальным поведением миллионов людей. А оно показывает, что, несмотря на войну, отключения и риски, люди продолжают жить в Киеве, покупать и арендовать жильё. Для меня это тоже удивительно, почему люди не уезжают
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
Бетон написав:А оно показывает, что, несмотря на войну, отключения и риски, люди продолжают жить в Киеве, покупать и арендовать жильё. Для меня это тоже удивительно, почему люди не уезжают
Навіть, без води, без опалення, без електроенергії, без громадського транспорту - і все одно пачками купляють втридорого стрьомні недобуди??? Це робиться не за зароблені гроші, явно. Недарма я вважаю, що ціни новобудів - насамперед це індекс корупції
Гроші треба було вкладати в малоповерхову забудову, в межах 30-100 км від Києва, з пічним опаленням і колодязем. Зараз це актуально.
smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв
"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/
И этим все сказано. Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ. В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
Вы меня разоблачили. Я притворялся пастырем во тьме малоэтажности, убеждая всех вокруг, что это круто. И у меня получилось убедить миллионы. А сам я мечтаю жить у берега океана в бунгало с соломенной крышей. Я лишь наблюдатель И если завтра люди захотят жить в подземных кротовых норах измазанных коровьими какашками, нам не останется ничего другого, чем обсуждать их рост
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне)) А просто відпаде
Frant написав:Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях . Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant написав:Гроші треба було вкладати в малоповерхову забудову, в межах 30-100 км від Києва, з пічним опаленням і колодязем. Зараз це актуально