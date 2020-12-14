RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12691126921269312694
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:12

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде

Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.

Интуиция вас подводит.
В стенах десятки, а может и сотни подрозетников и ничего не ослабевает.
Даже в несущих железобетонных конструкциях отверстия до 150..200 мм не усиляются, а игнорируются, как не влияющие на несущую способность.
Ibox hansgrohe это обычный "подрозетник" диаметром чуть более 100 мм, в котором просто 4 латунные муфта и всё, простое, как угол дома. Всё что можно менять, вставляется с фасада. Но там нет ничего такого, что требует регулярной замены
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:40

  Господар Вельзевула написав:Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров :mrgreen: ).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать :mrgreen:

Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:04

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров :mrgreen: ).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать :mrgreen:

Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель

В Киеве нет изнуряющей жары ? ...

Может ты не в Киеве ... или где ты там ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:16

Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку. Обычные дачи охранять невозможно, это как охранять проходные дворы, значит нужна дача в коттеджном посёлке, с сигнализацией и штатной охраной. Дорого это. Дешевле че-то арендовать на зиму и заезжать с запасом дизеля/дров/лития. Как вариант купить квартиру с газом в маленьком городке на румынской границе, когда не нужна - сдавать
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31273
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:29

  Бетон написав:Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель


Возможно, в Киеве несколько прохладнее летом из-за лесов и несколько холоднее зимой, тоже не спорю.
Но в июле 2025 я ехал по маршруту Днепр-Киев-Львов-Краков, то легче мне стало только в Львове, а попустило полностью в Кракове.
Я про жару,в смысле.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:47

  Wirująświatła написав:
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку.

Виталька, ты уже перешел на вынос дач ? Денег перестало хватать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:08

Все вишє і вище взлетаєт "Восход", і голос его слышит українсткий нароТ!

Дачі і колгоспні будинки з колодязями в межах 100 км від КиЄва - в ріст, бетонні 25-поверхові паралелепіпеди - домкратом вниз!
Особливо верхні видові поверхи!

Чому перестали розказувати про важливість євроремонтів???? Що трапилось???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:16

  Frant написав:Все вишє і вище взлетаєт "Восход", і голос его слышит українсткий нароТ!

Дачі і колгоспні будинки з колодязями в межах 100 км від КиЄва - в ріст, бетонні 25-поверхові паралелепіпеди - домкратом вниз!
Особливо верхні видові поверхи!

Чому перестали розказувати про важливість євроремонтів???? Що трапилось???


Плачуть крокодилячими сльозьми в новобудовах.
От затопило паркінг в пуповику
Хомякоид
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3162 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12691126921269312694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17465494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6865500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15441)
20.01.2026 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.