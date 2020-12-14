|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 03:23
Я зрозумів, куди можна і треба провести евакуацію киян.
Де є великі площі, де є опалення, завжди є електроенергія і вода. Сотні гектарів комфортного житла!!!
Маетки самостійної Ыліти в Кончі Заспі, Козині, Петрушках, Вишневому деінде!
Місця вистачить на десятки тисяч людей!
Нарешті "багаті поділяться з бідними", як заповідав один прищастий презЕдент в 2004!
Чекаємо рятівного спасіння від зе- і його баканових, міндичей, шуфричей і їх дівок-торговок!
Frant
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: Сер 21 січ, 2026 04:36
Та как то и стремно в те эвакуацион. автобусы садиться)
Отвезут в тцк , скажут - все, приехали.
Freza
Повідомлень: 2301
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 341 раз.
