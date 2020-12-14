Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новий Porsche та мільйони готівки: декларація ексголови МСЕК Тетяни Крупи після виходу з СІЗО.
Згідно з декларацією, родині Крупи належать 66 об’єктів нерухомості. У 2024 році вона придбала новий Porsche Cayenne за 6,78 млн грн. За рік Крупа задекларувала 2,02 млн грн доходу, її чоловік — 5,21 млн грн, а також мільйони гривень, сотні тисяч доларів і євро на рахунках та готівкою.
Крупу затримували у жовтні 2024 року за підозрою в незаконному збагаченні — під час обшуків у родини знайшли майже $6 млн готівкою, елітні авто, нерухомість в Україні та за кордоном, а також значні кошти на іноземних рахунках.
smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв
"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/
уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне)) А просто відпаде
