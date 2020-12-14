RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 06:46

Новий Porsche та мільйони готівки: декларація ексголови МСЕК Тетяни Крупи після виходу з СІЗО.

Згідно з декларацією, родині Крупи належать 66 об’єктів нерухомості. У 2024 році вона придбала новий Porsche Cayenne за 6,78 млн грн. За рік Крупа задекларувала 2,02 млн грн доходу, її чоловік — 5,21 млн грн, а також мільйони гривень, сотні тисяч доларів і євро на рахунках та готівкою.

Крупу затримували у жовтні 2024 року за підозрою в незаконному збагаченні — під час обшуків у родини знайшли майже $6 млн готівкою, елітні авто, нерухомість в Україні та за кордоном, а також значні кошти на іноземних рахунках.

2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:05

вимога МВФ

  _hunter написав:
  smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв

"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш
https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/

уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:07

має пожовтіти

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.

А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде

перед тим має пожовтіти
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:14

а чим вони не храми?

  smdtranz написав:
  Hotab написав:
  smdtranz написав:Frant

у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Бо була дешева атомна в надлишку


при этом для промышленности дешевой атомной не было
а на отопление зимой, когда и так дефицит — пожалуйста

я еще слышал, что некоторые дома в конча-заспе оформлены как храмы, потому что там тоже дотационный тариф еще ниже :mrgreen:

а чим вони не храми?
вони ще більше чим храми
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:15

  flyman написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв

"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш
https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/

уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"


дурдом :roll:

Зображення


Зображення
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:22

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель

......
Но в июле 2025 я ехал по маршруту Днепр-Киев-Львов-Краков, то легче мне стало только в Львове, а попустило полностью в Кракове.
......

Мои поздравления! :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:38

Чим він не вʼязниця??

  flyman написав:
  smdtranz написав:
  Hotab написав:[
Бо була дешева атомна в надлишку


при этом для промышленности дешевой атомной не было
а на отопление зимой, когда и так дефицит — пожалуйста

я еще слышал, что некоторые дома в конча-заспе оформлены как храмы, потому что там тоже дотационный тариф еще ниже :mrgreen:

а чим вони не храми?
вони ще більше чим храми

А Флайману не можна підвал по тарифам вʼязниці?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:43

  maniachello написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Про это все говорят, но Рейтинг...

уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"


дурдом :roll:

Зображення


Зображення

После 30 лет реформ вторая Францию может наконец стать второй Болгарией
