Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне)) А просто відпаде
smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв
"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/
уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"
kingkongovets написав:модери, наведіть будь ласка лад в топіку, задовбав цей постійний тупий офтоп
Не нервуй, ККЦ! Ти ж у нас орел? Правда, з Лісового масиву і з купленим дипломом, але ж орел? Орли не бояться холоду і відсутності електроенергії!
Так а що відбувається з будинками де порвало труби ? Будуть доводити опертивно до ладу, або треба чекати закінчення морозів ? Так панство-шляхта згодне що мер не впорався ? Якось комічно виглядаюьть пости мера до президента з скаргами на двірників.