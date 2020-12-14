Хомякоид написав:
Так а що відбувається з будинками де порвало труби ?
Будуть доводити опертивно до ладу, або треба чекати закінчення морозів ?
Так панство-шляхта згодне що мер не впорався ?
Якось комічно виглядаюьть пости мера до президента з скаргами на двірників.
Cправа в тому, що в КМДА у Кличка повно "слуг народа", спеціалістів типа нашого ККЦ. Вони мають бронь і можливостть щось заробити. Весільні фотографи, корабельні сосни, таксисти і сантехніки - це обличчя і рівень влади. Тому й робота ведеться відповідно їх кваліфікації і знанням. І захист ТЕЦ вони ж "робили", весь теплий сезон, дівки-міністерки з торговими дипломами.
Схоже, що коммунальна катастрофа вже настала, в К.
Просто не було об,яви про це.
Радянська концепція "Любая кухарка может управлять государством!" - потерпела полное фиаско, на примере самостийной анархической территории.
Якщо замерзнуть і полопаютться труби в багатоповерхових будинках, це буде капець. Зеленський з ермаками, міндичами і шуфричами, таки виконав свої обіцянки, довів державу до фініша.
Дорого обходится стране зеленая клоунада, ой как дорого!