Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сер 21 січ, 2026 14:55

Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.

За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)

Прорвемся, было бы здоровье.

Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?

Думайте за ребят в окопах, помогает.
Сер 21 січ, 2026 15:02

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:https://kyiv.tsn.ua/kyiv/z-kyyeva-vze-vyyikhalo-600-tys-liudey-klychko-pro-nayvazchu-zymu-v-istoriyi-mista-3004316.html

"Київ переживає найважчу зиму в історії: місто покинуло 600 тис. людей. Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу."

Ну это 20%.
Как бы немало.

По пробкам незаметно


потому что это было в начале января когда все уе...хали в буковель, мальдивы и португалию

сейчас у детей каникули, все опять поехали кататься на лыжах.
Сер 21 січ, 2026 15:06

  Freza написав:Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.

За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)

Прорвемся, было бы здоровье.

Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?

Думайте за ребят в окопах, помогает.


Треба зараз допомагати військам по максимуму.
Ляже фронт тоді все не буде мати абсолютно ніякої ваги.
Закінчиться війна, тоді почнем всіх мішати з нечистотами, є за що.
Зараз війна і фронт.
Але бачу зо якщо не будемо думаючи голосувати то нерухомість не буде вартувати нічого на цій території. Навіть дощок щоб забити вікна.
Сер 21 січ, 2026 15:42

повійло духом соціального дарвінізму

  Бетон написав:
  Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть

Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.

А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка

повійло духом соціального дарвінізму дніпровського Володаря
Сер 21 січ, 2026 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%
Сер 21 січ, 2026 16:03

скидки

  Andrey2512 написав:Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%

ще від шоку не відійшли, а ти "скидки"
Сер 21 січ, 2026 16:04

  Andrey2512 написав:Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%

можешь подьехать на Игоря шамо 14, думаю ті найдешь там много интересных предложений
