Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07
Damien написав: Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Да. Один шёл к машине в спальном районе
Бетон
Бетон
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:18
То они запах грошенят почуяли)
Freza
Freza
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:21
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками
той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
trololo
trololo
1
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:55
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Це добре, що втікли і змогли нам принести вістку, що дорожай. Зараз найкращі умови щоб купляти нерухомість
dr_bastm
dr_bastm
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Frant
Frant
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:19
Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
adeges
adeges
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:53
adeges написав: Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
та хоч ви не реагуйте на маячню цього хворого та закомплексованого лузера
воно тут про обвал вже 15+ років триндить, день в день одне й те ж саме
не підсвічуйте неадекватів
зи: в Печерському та центральній частині Голосіївського району сьогодні обіцяють почати відновлювати постачання теплоносія
kingkongovets
Профіль
