Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:52
Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:57
Олежан написав: Бетон написав:
Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
Нотариус 4000 грн
Самое страшное - быть бусифицированным во время ежедневных похождений в банк (ки)
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:57
Frant написав:
Масани і Барани - тут нікого не цікавлять))))
Баран тут один і це - ти
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:42
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Так ви про насоси на опалення, так би й написали. Я думав саму котельню перевели на якусь тріску
У нас те саме
Додано: Суб 24 січ, 2026 00:05
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:03
Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Спочатку треба подорожчати. А вона нікого не цікавить
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:53
Не вдається наїпати закони термодинаміки?
Ай-ай-ай))))
Не замінять малі генератори повноцінних електростанцій.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.
Пора будувати нові самостійні електростанції! Це треба було робити ще рік назад, проте быдляцька Ыліта все думає, якби його викрутмти, якби вкрасти побільше.
Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн,/міс В спеку і в мороз.
Є бажаючі?
