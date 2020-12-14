|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28
Хомякоид написав: Hotab написав:
Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.
Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.
А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.
До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?
Когда-то добивала до 9-го,но то давно было.
В сэсэсэре строили 9-этажки максимум в том числе по причине давления воды.
Когда-то жили на 7м этаже, но очень высокой точки Киева. Там вода еле-еле доходила. Иногда и не доходила, всегда держали ведро воды на всякий случай.
rjkz
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:52
На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"
Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.
kingkongovets
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:04
Після ворожого ракетно-дронового удару у Києві відновили водопостачання на лівобережній та правобережній частинах міста.
Проте наразі понижений тиск водопостачання лише у Печерському районі столиці.
kingkongovets
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:13
Малі генератори не замінять повноцінних електростанцій. Надто дорога електроенергія. ККД дизельного двигуна 25-30%, тобто 2/3 солярки вилітає в трубу.
Плюс швидкий знос підшипників та іншого.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.
Пора будувати нові самостійні електростанції! Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн., під ударами ракет і шахедів. В спеку і в мороз.
Є бажаючі?
Frant
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:15
В целом - СССРовскмй запас прочности анархической территории - тает на глазах. Думаю, энергетика разбита на 75%.
Дальше будем жить без е/е???
Я недаром писал, что керманычи-дерибанычи вместе с русскими генералами возвращают эту территорию в середину ХІХ ст.
Никчемность украинской псевдоэлиты, неспособность предвидеть ситуацию на два хода вперед, заставить свой народ работать, много и тяжело, показать пример - поражает.
Амінь!
Frant
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:52
kingkongovets написав:
На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"
Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.
Для ККЦ:
"3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі"
Frant
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:54
Frant написав:
Малі генератори не замінять повноцінних електростанцій. Надто дорога електроенергія. ККД дизельного двигуна 25-30%, тобто 2/3 солярки вилітає в трубу.
Плюс швидкий знос підшипників та іншого.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.
Пора будувати нові самостійні електростанції! Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн., під ударами ракет і шахедів. В спеку і в мороз.
Є бажаючі?
Может бусики с титушнёй и быками-ынвалыдами как раз и ловят строителей и разработчиков таких электростанций, в конце концов Королёв передрал ФАУ-3 тоже на зоне и в процессе допиливания ему не раз же дробили сапогом челюсти?
барабашов
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:56
Олежан написав: Бетон написав: Бетон написав:
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?
Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё
т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя?
та ну нах ....)))
Нужно сказать спасибо, что хоть так купили. В прошлый раз на падении курса я в плюсе был баксов на 600
Бетон
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:58
Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
Бетон
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:01
Бетон написав:Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
вони ж не ниють, вони зловтішаються, сидячи по рідних селах або взагалі за кордоном
kingkongovets
