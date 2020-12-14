RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12702127031270412705
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  trololo написав:мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.


Этот вопрос меня капец как мучает) У меня на районе тоже есть котельная, она греет несколько кварталов. Так вот, в ночь последнего обстрела свет был до 8 утра, а отопление рубанули в 4 ночи.

Дале, свет давали по несколько часов... А отопление периодически, прогревая трубы, чтоб они не замёрзли.

И где тут логика? Насосы берут энергии больше, чем район с дуйчикои в каждой квартире?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:59

trololo

дохрена тянут. в мегаваттах

проблема не столько в воде, сколько в канализации. очистные если стоят, то воду отключают
ибо девать ее некуда. а там мощность приличная. и очистные и половина водозабора как раз на левом берегу

водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру

котельные походу тоже больше от воды зависят, чем от света. нет воды — вырубают котельную. даже если есть свет
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14

  smdtranz написав:водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру


багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт

за очисні не подумав.. але яке там споживання аераторів? більшість фільтрації це поля відстійники яким електрики не треба. чи ви маєте на увазі, що проміщні станції перекачки стоків теж треба живити?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2716 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:30



Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-

"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."

Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли?? :D Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
 
17
8
  #<1 ... 12702127031270412705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17478697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6868526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.