Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:07
trololo написав:
мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.
Этот вопрос меня капец как мучает) У меня на районе тоже есть котельная, она греет несколько кварталов. Так вот, в ночь последнего обстрела свет был до 8 утра, а отопление рубанули в 4 ночи.
Дале, свет давали по несколько часов... А отопление периодически, прогревая трубы, чтоб они не замёрзли.
И где тут логика? Насосы берут энергии больше, чем район с дуйчикои в каждой квартире?
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:59
trololo
дохрена тянут. в мегаваттах
проблема не столько в воде, сколько в канализации. очистные если стоят, то воду отключают
ибо девать ее некуда. а там мощность приличная. и очистные и половина водозабора как раз на левом берегу
водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру
котельные походу тоже больше от воды зависят, чем от света. нет воды — вырубают котельную. даже если есть свет
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14
smdtranz написав:
водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру
багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт
за очисні не подумав.. але яке там споживання аераторів? більшість фільтрації це поля відстійники яким електрики не треба. чи ви маєте на увазі, що проміщні станції перекачки стоків теж треба живити?
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:30
Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-
"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."
Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли??
Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
